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К тушению лесных пожаров в Красноярском крае привлечены резервы МЧС

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 31 Июля 2019
губернатор, лесные пожары, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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К тушению лесных пожаров в Красноярском крае решено привлечь дополнительные резервы. Губернатор Александр Усс провел совещание с руководством федерального министерства по делам ГО и ЧС, агентства лесного хозяйства и «Авиалесоохраны». По официальным данным на тушении тайги в регионе работают более 400 парашютистов-десантников из резерва «Авиалесохраны». Сейчас на север края направлена еще одна группа из 100 человек из подразделений МЧС Кемеровской области и Хакасии. Краевое МВД заявило о готовности выделить 150 человек для ликвидации огня, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Ситуация достаточно сложная, но контролируемая. С точки зрения качественных характеристик она совпадает с тем, что край переживал в предыдущие годы. Но в течение недели или даже больше была неблагоприятная роза ветров, что привело к сильному задымлению не только Красноярского края», – прокомментировал итоги встречи Александр Усс.

Добавим, что по последней информации краевого правительства в регионе горит более миллиона гектаров леса. В связи с этим накануне в Красноярском крае введен режим ЧС. Ранее он действовал только в нескольких районах.

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