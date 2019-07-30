В Назарово у почтальона украли газеты и продукты

В Назарово двое мужчин напали не женщину-почтальона. В подъезде жилого дома они выхватили у нее сумку с газетами, почтой и продуктами. Там же было и немного личных денег.

«На поиск подозреваемых незамедлительного были направлены все ближайшие наружные наряды полиции и вневедомственной охраны Управления Росгвардии. В результате по горячим следам злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей 1984 и 1993 г.р.», - заявили в краевой полиции. Там добавили, что корреспонденция возвращен и будет доставлена адресатам сотрудниками почты.

Максимальное наказание, которое теперь грозит похитителям газет и писем - до семи лет лишения свободы.