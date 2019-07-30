Из-за паводков частично перекрыта трасса из Красноярска в Иркутск

30 июля с 5:30 перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в границах подтопленного города Тулун в Иркутской области. Движение ограничено из-за выхода из берегов реки Ия — вода подтопила проезжую часть, сообщили в областном чрезвычайном ведомстве.

«Наблюдается подтопление двух участков дороги от 50 до 100 метров, высота перелива через дорожное полотно составляет 5 сантиметров», — говорится в сообщении.

Отметим, что по федеральной трассе через Тулун чаще всего жители Красноярска добираются до Братска и Иркутска, дорога также используется водителями-дальнобойщиками. На участке дежурят экипажи ГИБДД. Объехать Тулун можно через Братский район.

Напомним, на Иркутскую область обрушилась вторая волна дождевых паводков. В регионе подтоплено 475 домов в 20 населенных пунктах. Подъем воды из-за дождей произошел в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук и Хорка.