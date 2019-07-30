Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

На всей территории Красноярского края ввели режим ЧС из-за бушующих лесных пожаров — площадь возгораний превысила миллион га. Ранее особый режим действовал только в отдельных районах региона. Соответствующее сообщение появилось на сайте МЧС России.

«Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично – в республике Бурятия. Наиболее «горимыми» субъектами остаются: республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область. В результате роста количества очагов и площадей пожаров в данных субъектах отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, в Красноярском крае с каждым днем увеличивается площадь лесных пожаров. Большинство очагов регистрируют на севере региона, где несколько недель держится сухая и жаркая погода.