Лесничество в Красноярском крае ради вырубок выдавало здоровый лес за сгоревший

Абанское лесничество предоставило в краевое правительство ложные данные о состоянии леса ради проведения санитарных рубок. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что руководитель и лесничий учреждения направили в Минлесхоз несоответствующие действительности документы. В них было указано, что в окрестностях поселков Покровка и Малкас необходимо вырубить 130 гектаров леса, который якобы был поврежден пожаром в 2010 году.

В рамках проверки исполнения законодательства о защите и охране лесов при выделении лесных участков под санитарные рубки на место выезжал прокурор. Представитель надзорного ведомства отметил, что следов пожаров на территории нет, а лес является живорастущим и здоровым.

При этом лесные участки уже были частично вырублены. Ущерб лесному фонду составил более 3,2 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На основании материалов прокурора следственными органами по факту злоупотребления полномочиями неустановленными должностными лицами КГБУ «Абанское лесничество» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия)», - сообщили в прокуратуре.

Также Абанское лесничество по представлению прокуратуры расторгло договоры по заготовке древесины с лесозаготовителем.