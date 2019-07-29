В Ачинске парень и девушка утонули во время ночного купания в реке

На прошедших выходных в реке Чулым утонули двое — 16-летняя девушка и 18-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Предварительно установлено, что в ночь на 27 июля компания отдыхала на территории дачного поселка «Радуга». Выпив алкоголь, молодые люди решили искупаться в реке под автомобильным мостом «Ачинск-Боготол».

«Трое вошли в реку, после чего 16-летняя девушка и 18-летний парень стали тонуть, их знакомый предпринял попытку помочь им, но безуспешно. Тело молодого человека обнаружили спасатели, поиски тела девушки продолжаются», — говорится в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Другие подробности ЧП на реке сейчас устанавливаются.