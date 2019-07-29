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В Ачинске парень и девушка утонули во время ночного купания в реке

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 29 Июля 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На прошедших выходных в реке Чулым утонули двое — 16-летняя девушка и 18-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. 

Предварительно установлено, что в ночь на 27 июля компания отдыхала на территории дачного поселка «Радуга». Выпив алкоголь, молодые люди решили искупаться в реке под автомобильным мостом «Ачинск-Боготол». 

«Трое вошли в реку, после чего 16-летняя девушка и 18-летний парень стали тонуть, их знакомый предпринял попытку помочь им, но безуспешно. Тело молодого человека обнаружили спасатели, поиски тела девушки продолжаются», — говорится в сообщении. 

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Другие подробности ЧП на реке сейчас устанавливаются. 

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