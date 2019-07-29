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Мотоциклист погиб в ДТП на ул. Молокова

Главная Происшествия
Красноярск
08:58 29 Июля 2019
дтп, происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В ночном ДТП на ул. Молокова насмерть разбился мотоциклист. 28-летний байкер въехал в иномарку Ford Mondeo, выполнявшую поворот. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. 

По словам очевидцев, мотоциклист несколько раз проезжал по одному и тому же маршруту. При этом мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения. Это подтверждает запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель двухколесного транспорта несколько раз проезжал на красный сигнал светофора и выполнял трюки. 

Отмечается, что за рулем иномарки находилась 45-летняя женщина. Она в аварии не пострадала. 

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