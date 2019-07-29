Мотоциклист погиб в ДТП на ул. Молокова

В ночном ДТП на ул. Молокова насмерть разбился мотоциклист. 28-летний байкер въехал в иномарку Ford Mondeo, выполнявшую поворот. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По словам очевидцев, мотоциклист несколько раз проезжал по одному и тому же маршруту. При этом мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения. Это подтверждает запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель двухколесного транспорта несколько раз проезжал на красный сигнал светофора и выполнял трюки.

Отмечается, что за рулем иномарки находилась 45-летняя женщина. Она в аварии не пострадала.