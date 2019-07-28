Известные российские актеры и певцы вступились за сибирские леса

Известные российские певцы и артисты публикуют в социальных сетях посты — в них селебрити просят остановить пожары в Сибири и на Дальнем востоке.

Накануне с таким заявлением выступил певец Баста:

«В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти», — сказал Василий Вакуленко в видеообращении.

Также проблему пожаров озвучивали шоумен Гарик Мартиросян и певец Сергей Шнуров.

Напомним, по данным на 27 июля, только в Красноярском крае огнем охвачено более 938 тыс. га леса. 97 очагов действуют в Эвенкийском районе. Там установилась сухая и жаркая погода.