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Известные российские актеры и певцы вступились за сибирские леса

Главная Происшествия
Красноярск
10:37 28 Июля 2019
лесные пожары, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Известные российские певцы и артисты публикуют в социальных сетях посты — в них селебрити просят остановить пожары в Сибири и на Дальнем востоке. 

Накануне с таким заявлением выступил певец Баста:

«В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти», — сказал Василий Вакуленко в видеообращении. 

Также проблему пожаров озвучивали шоумен Гарик Мартиросян и певец Сергей Шнуров. 

Напомним, по данным на 27 июля, только в Красноярском крае огнем охвачено более 938 тыс. га леса. 97 очагов действуют в Эвенкийском районе. Там установилась сухая и жаркая погода. 

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В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти. #потушитепожарывсибири #мирспасисибирь

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

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