В ДТП в Уярском районе погибли два человека

Авария в Уярском районе унесла жизни двух человек — женщины и ребенка. Еще шестеро попали в больницу, среди них трое детей. Накануне на трассе столкнулись автомобили Nissan иToyota.

«В результате ДТП в автомобиле Toyota погиб несовершеннолетний ребенок и пассажир, еще двое детей и водитель пострадали. В автомобиле Nissan пострадал ребенок, водитель и пассажи», — говорится в сообщении ГУ МВД по краю.