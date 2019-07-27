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В ДТП в Уярском районе погибли два человека

Главная Происшествия
Красноярск
14:54 27 Июля 2019
авария, происшествия, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Авария в Уярском районе унесла жизни двух человек — женщины и ребенка. Еще шестеро попали в больницу, среди них трое детей. Накануне на трассе столкнулись автомобили Nissan иToyota. 

«В результате ДТП в автомобиле Toyota погиб несовершеннолетний ребенок и пассажир, еще двое детей и водитель пострадали. В автомобиле Nissan пострадал ребенок, водитель и пассажи», — говорится в сообщении ГУ МВД по краю. 

Предварительно установлено, что 38-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Toyota. Другие обстоятельства смертельной аварии выясняются. 

 
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