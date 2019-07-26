Грибник из Красноярского края четыре дня в одиночку выживал в лесу

В Красноярском крае начался сезон грибов. Четыре дня назад в тайге под поселком Краснокаменск пропал грибник — мужчина ушел в лес и заблудился. Все эти дни он пытался найти дорогу домой, но только на пятый день его удалось найти. Поисками пропавшего занимались спасатели.

Согласно сводкам КГКУ «Спасатель», местный житель пропал 21 июля. Он потерялся в лесном массиве в районе карьера «Маргоз» в 17 км от Краснокаменска. Поисковики несколько раз выезжали в лес, грибника вывели 25 июля. В каком состоянии находился мужчина, не уточняется.

Спасатели рекомендуют жителям Красноярского края брать в лес средства связи, чтобы в экстренной ситуации можно было позвонить родственникам или в службу спасения. Лучше не пытаться найти дорогу самостоятельно — так грибники рискуют уйти в чащу, где отыскать их следы будет сложнее.