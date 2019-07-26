Нелегальный детский лагерь нашли под Красноярском

Полицейские обнаружили незаконный детский лагерь отдыха на берегу реки Мана, в 20 км от Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Во время рейдовых мероприятий правоохранители увидели, что дети незаконно проживают с двух деревянных домиках. Всего в коттеджах на момент проверки находились 24 ребенка в возрасте от 7 до 13 лет.

«Отдых был организован частным предпринимателем 1971 г.р., который не смог предъявить полицейским необходимый пакет документов, разрешающих данный вид деятельности», — говорится в сообщении.

Инспекторы составили обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор, МЧС и министерство образования. Пожарные уже проверили лагерь и зафиксировали нарушения в сфере безопасности.

Полицейские сообщили родителям о необходимости забрать детей с нелегальной базы отдыха. До этого момента охрану детей будут обеспечивать сотрудники полиции.

По данным ведомства, это не первое подобное нарушение со стороны красноярского предпринимателя. Месяц назад ему было вынесено представление о прекращении организации детского отдыха.

Напомним, летние каникулы в незаконном палаточном лагере в Хабаровском крае закончились трагедией. На этой неделе в городке произошел пожар. Одна девочка погибла на месте, две девочки и один мальчик позже скончались в реанимации. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.