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Пожары в Красноярском крае уничтожают почти миллион гектаров леса

Главная Происшествия
Красноярск
14:26 25 Июля 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 60 тысяч га и достигла почти 907 тыс. га. Об этом говорится в официальной сводке лесопожарного центра. 

«По оперативной информации на 09:00 25 июля на территории края действует 130 лесных пожаров на общей площади 906,817 тыс. га», — говорится в сообщении. 

Несмотря на большое количество очагов, угрозы для населенных пунктов нет. Большинство пожаров по-прежнему действует в труднодоступных районах на севере. Тушить такие возгорания невыгодно с точки зрения экономики — размер возможного ущерба меньше, чем устранение пожаров. 

Отметим, что в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС. Доступ людей в лесные массивы ограничен. На особом контроле у чрезвычайного ведомства находятся девять населенных пунктов в Эвенкийском районе, где очаги расположены в 20-км зоне. 

Тем временем в Красноярске уже несколько дней держится дымка. Несмотря на ночной ливень, экологическая обстановка не стала лучше. Губернатор Красноярского края Александр Усс на оперативном совещании в среду, 24 июля, попросил метеорологов рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в региональном центре. Он также рекомендовал промышленным предприятиям Красноярска в добровольном порядке ограничить выбросы в атмосферу в период задымления от лесных пожаров. 

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