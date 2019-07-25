Полиция подозревает четыре строительные компании Красноярска в миллиардной афере

ГУ МВД по Красноярскому краю возбудила ряд уголовных дел, связанных с мошенничеством при строительстве жилых домов в Свердловском и Центральном районах. Об этом на пресс-конференции рассказала замначальника краевой полиции Тамара Белкина.

В обмане дольщиков подозреваются три строительные фирмы: «Спецстрой», «Ситистрой», «Сибинвест» и «Строительное управление 208». Правоохранители уже арестовали имущество застройщиков на миллиард рублей.

По данным полиции, компании были образованы в разное время — с 2011 по 2015 годы. Они являются аффилированными. Застройщикам выдали разрешение на строительство шести домов по ул. Прибойная и по ул. Караульная – Шахтеров.

Правоохранители установили, что одна из компаний заключила более 1000 договоров уступки права требования на сумму более 1 млрд рублей. Помимо этого, путем взаимозачетов с подрядными организациями уступлено объектов на сумму более 2 млрд рублей.

Строительство высоток приостановили в прошлом году. У руководства строительных фирм провели обыски, изъяли всю бухгалтерскую документацию. Расследование уголовных дел продолжается.