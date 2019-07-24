В Сети появилось видео горящей тайги в Эвенкии

В социальных сетях появилось видео пожара в эвенкийской тайге. Местные жители засняли, как горит лес вблизи поселка Куюмба. По официальным данным краевого правительства, огонь в тайге полыхает в 4,5 км от населенного пункта.

На кадрах видны открытые очаги — горят деревья и сухая трава. Видимость в районе бушующих пожаров практически нулевая. От дыма страдают местные жители. Они всерьез опасаются, что огонь «дойдет» и до самого поселка, а вертолеты МЧС не смогут его потушить из-за отсутствия видимости. В Куюмбе проживают 202 человека.

Но власти Красноярского края уверяют, что ситуация находится под контролем, а пожары носят низовой характер — с ними справятся силы наземной группировки. При необходимости они готовы оперативно направить к очагу гидросамолет Бе-200.

По оперативным данным на 24 июля, площадь возгораний на севере Красноярского края увеличилась до 845,9 тыс. га. Зафиксировано 125 лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.

«Основная часть возгораний действует в Эвенкии. Там на протяжении длительного времени отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке +30 градусов, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность», — пояснили в Лесопожарном центре.

Отметим, что в крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. На особом контроле МЧС находятся девять населенных пунктов, где лесные пожары бушуют в 20-км зоне.

Видео: vk.com/live_kras