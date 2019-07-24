24 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Сети появилось видео горящей тайги в Эвенкии

Главная Происшествия
Красноярск
12:40 24 Июля 2019
лесные пожары, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В социальных сетях появилось видео пожара в эвенкийской тайге. Местные жители засняли, как горит лес вблизи поселка Куюмба. По официальным данным краевого правительства, огонь в тайге полыхает в 4,5 км от населенного пункта. 

На кадрах видны открытые очаги — горят деревья и сухая трава. Видимость в районе бушующих пожаров практически нулевая. От дыма страдают местные жители. Они всерьез опасаются, что огонь «дойдет» и до самого поселка, а вертолеты МЧС не смогут его потушить из-за отсутствия видимости. В Куюмбе проживают 202 человека.

Но власти Красноярского края уверяют, что ситуация находится под контролем, а пожары носят низовой характер — с ними справятся силы наземной группировки. При необходимости они готовы оперативно направить к очагу гидросамолет Бе-200. 

По оперативным данным на 24 июля, площадь возгораний на севере Красноярского края увеличилась до 845,9 тыс. га. Зафиксировано 125 лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет. 

«Основная часть возгораний действует в Эвенкии. Там на протяжении длительного времени отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке +30 градусов, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность», — пояснили в Лесопожарном центре. 

Отметим, что в крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. На особом контроле МЧС находятся девять населенных пунктов, где лесные пожары бушуют в 20-км зоне.

Видео: vk.com/live_kras

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП погибла пассажирка мотоцикла

В Красноярске в ДТП погибла пассажирка мотоцикла

24 Июля 2019 г.
Водитель байка получил серьезные травмы
Новости Красноярска: Дымка от лесных пожаров в Красноярске задержится еще на несколько дней

Дымка от лесных пожаров в Красноярске задержится еще на несколько дней

23 Июля 2019 г.
Ветер изменит направление только 26-27 июля
Новости Красноярска: Лесные пожары близко подошли к поселку в Эвенкии

Лесные пожары близко подошли к поселку в Эвенкии

23 Июля 2019 г.
Населенные пункты решили дополнительно защитить от природной стихии
Новости Красноярска: Пассажиры автобуса пострадали в ДТП на Партизана Железняка

Пассажиры автобуса пострадали в ДТП на Партизана Железняка

23 Июля 2019 г.
На месте работают сотрудники ГИБДД
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае увеличилась площадь лесных пожаров

За сутки в Красноярском крае увеличилась площадь лесных пожаров

23 Июля 2019 г.
Горит 740 тысяч га
Новости Красноярска: Птица остановила движение электричек на красноярской железной дороге

Птица остановила движение электричек на красноярской железной дороге

23 Июля 2019 г.
Нарушено электроснабжение
Новости компаний
22/07
«Слобода весны» показывает новый уровень комфортной жизни
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские врачи удалили опасную опухоль из носоглотки подростка

Красноярские врачи удалили опасную опухоль из носоглотки подростка

24 Июля 2019 г.
Пациент поступил в отделение с диагнозом «ангиофиброма носоглотки»
Новости Красноярска: О Красноярске снимут полнометражный фильм за миллиард рублей

О Красноярске снимут полнометражный фильм за миллиард рублей

23 Июля 2019 г.
Проект пока находится в начальной стадии
Новости Красноярска: На дорогах Красноярска до сих пор не заработали камеры видеофиксации нарушений

На дорогах Красноярска до сих пор не заработали камеры видеофиксации нарушений

19 Июля 2019 г.
Контракт был заключен между КрУДором и ООО «Автоматизированные интеллектуальные системы транспорта»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356