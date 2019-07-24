В Красноярске в ДТП погибла пассажирка мотоцикла

В микрорайоне Северный, на пересечении пр. Комсомольский и ул. Ястынкая мотоцикл столкнулся с иномаркой Mitsubishi Lancer. Авария произошла вечером 23 июля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Предварительно установлено, что 36-летний байкер проехал перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент со стороны ул. Краснодарская выезжала иномарка, за рулем которой находился 26-летний красноярец. Машина собиралась повернуть во двор на «зеленый», но столкнулась с мотоциклом. После удара двухколесное транспортное средство отлетело в дорожный знак.

От полученных травм погибла 33-летняя пассажирка — девушку успели госпитализировать в больницу, где она скончалась. Байкер получил травмы, но остался жив.

Отметим, что и водитель мотоцикла, и пассажирка были в защитных шлемах.