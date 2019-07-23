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Дымка от лесных пожаров в Красноярске задержится еще на несколько дней

Главная Происшествия
Красноярск
16:53 23 Июля 2019
красноярск, происшествия, погода
Автор: Sibnovosti.ru
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Дымка от лесных пожаров в Красноярске задержится еще на несколько дней. Изначально метеорологи обещали, что обстановка улучшится к 24 июля, теперь ситуация изменилась. 

«По прогнозам синоптиков, 26-27 июля направление ветра изменится на западное и северо-западное, что положительно повлияет на обстановку с задымленностью в регионе», — рассказали в ГУ МЧС по краю.

В ведомстве сообщили, что с начала недели на телефон доверия МЧС поступило семь звонков от местных жителей. Все они жаловались на плохую экологическую обстановку, однако «случаев ухудшения самочувствия у жителей региона не зарегистрировано». 

Напомним, дымка от лесных пожаров распространяется из Эвенкийского района, где горит почти 740 тысяч га леса. Опасный смог добрался и до соседних городов — Новосибирска, Томска, Омска, Югры и других. Однако в самой тяжелой ситуации оказались сами жители Эвенкии. Сегодня, 23 июля, в редакцию Sibnovosti.ru обратился местный житель. Он рассказал, что положение в населенных пунктах «ужасающее». Люди задыхаются от дыма, а видимость составляет не более 50 метров. 

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