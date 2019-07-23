Лесные пожары близко подошли к поселку в Эвенкии

На оперативном совещании в краевом правительстве было принято решение дополнительно защитить поселки на севере региона от лесных пожаров. Очаги начали быстро распространяться, а расстояние от горящих лесов до ближайшего населенного пункта в Эвенкии сократилось до 4,5 км.

«На особом контроле МЧС находятся девять населенных пунктов, где лесные пожары действуют в 20-километровой зоне. Все они находятся в Эвенкии. Наибольшее внимание уделено поселку Куюмба (51 дом, 202 жителя). Проводится соответствующая работа по защите населенного пункта, подготовлена техника, план переброски сил и средств Лесопожарного центра и федерального резерва из Туры», — сообщил на совещании председатель правительства Юрий Лапшин.

Специалисты уверены, что пожар вблизи Куюмбы носит низовой характер и может быть потушен силами наземной группировки. При необходимости власти готовы оперативно направить к очагу гидросамолет Бе-200.

В редакцию Sibnovosti.ru обратился житель Эвенкии. По его словам, ситуация в населенных пунктах «ужасающая». Люди задыхаются от дыма, а видимость составляет не более 50 метров. Если пожар доберется до населенных пунктов, то уже никакие самолеты спасателей не смогут справиться с огнем, уверены местные жители.

В правительстве региона, как и в МЧС, о задымлении знают:

«За прошедшую неделю в крае зафиксировано 195 случаев задымления в 119 населенных пунктах. По состоянию на 22 июля в зоне задымления оставался 61 населенный пункт в Богучанском, Кежемском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском муниципальном районах», — отчитался первый заместитель начальника ГУ МЧС по краю Вадим Сизых.

Напомним, 23 июля в Красноярском крае зафиксировано 124 лесных пожара на площади более 746 тыс. га. Тушением занимаются 430 человек, задействовано 18 единиц техники, а также вертолеты Ми-8.