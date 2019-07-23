Пассажиры автобуса пострадали в ДТП на Партизана Железняка

На ул. Партизана Железняка в районе остановки «Глазной центр» автобус столкнулся с иномаркой. Авария произошла сегодня, 23 июля. Кадры с места ДТП опубликованы в социальных сетях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На снимках видно, что ПАЗ №20 после столкновения с иномаркой Nissan врезался в столб. На место приехали сотрудники ГИБДД и машина реанимации.

По предварительным данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали несколько пассажиров маршрутки. Очевидцы утверждают, что из автобуса госпитализировали четырех человек.

Обстоятельства аварии были следующими: иномарка Nissan Wingroad, двигаясь в сторону Октябрьского моста, попыталась перестроиться на правую полосу, чем и спровоцировала ДТП. Причины происшествия сейчас устанавливаются.