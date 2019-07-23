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Пассажиры автобуса пострадали в ДТП на Партизана Железняка

Главная Происшествия
Красноярск
14:49 23 Июля 2019
происшествия, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На ул. Партизана Железняка в районе остановки «Глазной центр» автобус столкнулся с иномаркой. Авария произошла сегодня, 23 июля. Кадры с места ДТП опубликованы в социальных сетях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

На снимках видно, что ПАЗ №20 после столкновения с иномаркой Nissan врезался в столб. На место приехали сотрудники ГИБДД и машина реанимации. 

По предварительным данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали несколько пассажиров маршрутки. Очевидцы утверждают, что из автобуса госпитализировали четырех человек.

Обстоятельства аварии были следующими: иномарка Nissan Wingroad, двигаясь в сторону Октябрьского моста, попыталась перестроиться на правую полосу, чем и спровоцировала ДТП. Причины происшествия сейчас устанавливаются. 

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