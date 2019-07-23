За сутки в Красноярском крае увеличилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась до 740 тысяч га. Об этом говорится в оперативной сводке регионального Лесопожарного центра.

Основная часть возгораний действует в Эвенкии. На севере края уже длительное время отсутствуют осадки, а температура воздуха держится на отметке +30 градусов. По данным Минлесхоза, угрозы населенным пунктам нет.

«Ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность. Именно из-за так называемых сухих гроз и возникли все лесные пожары. Большинство возгораний зафиксировано в зоне контроля – крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов», — говорится в сообщении.

Всего на территории региона действует 112 пожаров. Еще 22 июля было зарегистрировано 99 очагов.

Отметим, что дымка от лесных пожаров заволокла небо Красноярска. По прогнозам синоптиков, смог в городе продержится до 25 июля. Красноярцы массово жалуются на едкий запах и проблемы со здоровьем — тем не менее у властей нет оснований вводить режим «черного неба». По данным Роспотребнадзора, в воздухе отсутствует высокая концентрация вредных веществ.