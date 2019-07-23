Птица остановила движение электричек на красноярской железной дороге

Красноярским железнодорожникам пришлось отменить электрички до Дивногорска и обратно из-за попадания птицы в изолятор. В районе станции «Столбы» произошел обрыв контактного провода. Инцидент произошел сегодня, 23 июля, в 7:00. Об этом рассказали в пресс-службе КрасЖД.

«Электропоезд «Красноярск – Енисей – Дивногорск», отправившийся из Красноярска в 6:48, был возвращен на станцию Красноярск. Обратный рейс со станции Дивногорск в 7:54 отменен», — рассказали в КрасЖД.

Еще одну электричку, выехавшую из Дивногорска, пришлось задержать на участке «Слизнево – Турбаза» на два часа. Пассажиры ждали отправления в поезде, так как из-за удаленности перегона для них нельзя было организовать автобусы. Поезд с опоздание прибыл на станцию в Красноярск.

На ветке продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, заверили в КрасЖД.