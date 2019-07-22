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35-летнего жителя Канска осудили за домашнее насилие

Главная Происшествия
Красноярск
11:59 22 Июля 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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35-летнего жителя Канска отправили в тюрьму на четыре года за систематическое избиение членов семьи. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции. 

О скандалах в семье правоохранителям стало известно в декабре 2018 года. Мужчина время от времени избивал жену на почве ревности. От побоев страдали и дети — их наказывали за плохое поведение и неуспеваемость в школе. 

«Ранее семья, где воспитывались семь детей, в поле зрения органов внутренних дел не оказывалась. О случаях истязания мать в ОВД не заявляла и вместе с супругом злоупотребляла спиртным», — говорится в сообщении. 

Детей обследовали в медицинском учреждении, где врачи обнаружили у двух девочек 3 и 5 лет и мальчика 11 лет синяки и следы побоев. На отца и мать тогда завели административные дела. Несовершеннолетних пришлось забрать из семьи и поместить в больницу и детский центр. 

Узнав о систематических издевательствах и угрозах, полицейские завели на 35-летнего жителя Канска несколько уголовных дел. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию общего режима на четыре года. 

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