19 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Суд постановил закрыть торгово-выставочный комплекс MixMax в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
08:58 19 Июля 2019
комплекс, красноярск, торговля, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Суд Октябрьского района Красноярска вынес постановление о временном закрытии торгово-выставочного комплекса MixMax. Решение связано с нарушением требований пожарной безопасности в здании. Так, в многоэтажном центре, который изначально относился к заводу телевизоров, отсутствуют защищенные от дыма пожарные лестницы, частично отсутствуют автоматические установки защиты при пожаре, системы пожаротушения и оповещения не объединены.

Кроме того, после перевода здания из корпуса завода в торговый комплекс владельцы не внесли изменения в проектно-техническую документацию, что было необходимо в связи с изменением класса функциональной пожарной опасности.

На данный момент предприниматели, работающие в помещениях MixMax, обжалуют решение суда. По этой причине торгово-выставочный комплекс продолжает работать, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

 

фото: asiamusic.ru

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На севере Красноярского края ввели особый противопожарный режим

На севере Красноярского края ввели особый противопожарный режим

18 Июля 2019 г.
Наблюдается пожароопасная обстановка высокого уровня
Новости Красноярска: Красноярца осудили на 1,5 года за продажу фальшивых билетов на футбол

Красноярца осудили на 1,5 года за продажу фальшивых билетов на футбол

18 Июля 2019 г.
Суд вынес условный приговор
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска эвакуировали многоэтажку из-за снаряда в квартире

На правобережье Красноярска эвакуировали многоэтажку из-за снаряда в квартире

18 Июля 2019 г.
Ребенок нашел на даче гильзу и принес домой
Новости Красноярска: В «Шушенском бору» предупредили о начале цветения смертельно ядовитого растения

В «Шушенском бору» предупредили о начале цветения смертельно ядовитого растения

17 Июля 2019 г.
Опасно даже собирать цветок
Новости Красноярска: В Минусинске инженер получил срок за обрушившийся три года назад мост

В Минусинске инженер получил срок за обрушившийся три года назад мост

16 Июля 2019 г.
Приговор пока не вступил в законную силу
Новости Красноярска: Из-за пожара в общежитии красноярского вуза эвакуировали 150 человек

Из-за пожара в общежитии красноярского вуза эвакуировали 150 человек

16 Июля 2019 г.
Огонь тушили 28 сотрудников МЧС
Новости компаний
12/07
Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские «Столбы» могут закрыть из-за пожаров и медведей

Красноярские «Столбы» могут закрыть из-за пожаров и медведей

16 Июля 2019 г.
Заповедник испытывает колоссальную нагрузку
Новости Красноярска: Новая неделя в Красноярске начнется с грозы и ливня

Новая неделя в Красноярске начнется с грозы и ливня

15 Июля 2019 г.
В городе похолодает
Новости Красноярска: Красноярец забил решающий гол «Енисею» в Москве

Красноярец забил решающий гол «Енисею» в Москве

14 Июля 2019 г.
Сибиряки уступили «Чертаново» 1:2
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356