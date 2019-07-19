Суд постановил закрыть торгово-выставочный комплекс MixMax в Красноярске

Суд Октябрьского района Красноярска вынес постановление о временном закрытии торгово-выставочного комплекса MixMax. Решение связано с нарушением требований пожарной безопасности в здании. Так, в многоэтажном центре, который изначально относился к заводу телевизоров, отсутствуют защищенные от дыма пожарные лестницы, частично отсутствуют автоматические установки защиты при пожаре, системы пожаротушения и оповещения не объединены.

Кроме того, после перевода здания из корпуса завода в торговый комплекс владельцы не внесли изменения в проектно-техническую документацию, что было необходимо в связи с изменением класса функциональной пожарной опасности.

На данный момент предприниматели, работающие в помещениях MixMax, обжалуют решение суда. По этой причине торгово-выставочный комплекс продолжает работать, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

фото: asiamusic.ru