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На севере Красноярского края ввели особый противопожарный режим

Главная Происшествия
Красноярск
16:55 18 Июля 2019
происшествия, красноярск, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На севере Красноярского края ввели особый противопожарный режим. Он действует в лесах Туруханского, Таймырского, Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. 

«Наблюдается высокий уровень задымленности населенных пунктов, поэтому решено распространить действие особого противопожарного режима и на северные территории. Во время его действия в поселениях, городских округах, а также на предприятиях вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ», — пояснили в правительстве. 

Пожары в Красноярском крае в основном возникают из-за сухих гроз в отдаленных территориях, куда не может добраться техника МЧС. Особенно сильно леса горели в первой половине июля. Дымка от пожаров дошла до Красноярска и держалась несколько дней, пока ветер не сменил направление. 

Сегодня, 18 июля, специалистам удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в Красноярском крае. В Кежемском и Мотыгинском районах снят режим ЧС, действующих возгораний нет. В авиационной зоне тушения бушуют восемь лесных пожаров — в Эвенкийском, Пировском, Абанском и Тасеевском районах. Их площадь достигла 3,5 тысяч га. За последние двое суток число очагов сократилось в 17 раз. В труднодоступных районах горит 295 га леса. 

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