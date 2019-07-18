На севере Красноярского края ввели особый противопожарный режим. Он действует в лесах Туруханского, Таймырского, Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Наблюдается высокий уровень задымленности населенных пунктов, поэтому решено распространить действие особого противопожарного режима и на северные территории. Во время его действия в поселениях, городских округах, а также на предприятиях вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ», — пояснили в правительстве.

Пожары в Красноярском крае в основном возникают из-за сухих гроз в отдаленных территориях, куда не может добраться техника МЧС. Особенно сильно леса горели в первой половине июля. Дымка от пожаров дошла до Красноярска и держалась несколько дней, пока ветер не сменил направление.

Сегодня, 18 июля, специалистам удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в Красноярском крае. В Кежемском и Мотыгинском районах снят режим ЧС, действующих возгораний нет. В авиационной зоне тушения бушуют восемь лесных пожаров — в Эвенкийском, Пировском, Абанском и Тасеевском районах. Их площадь достигла 3,5 тысяч га. За последние двое суток число очагов сократилось в 17 раз. В труднодоступных районах горит 295 га леса.