Красноярца осудили на 1,5 года за продажу фальшивых билетов на футбол

20-летнего красноярца приговорили к 1,5 годам тюрьмы условно за продажу фальшивых билетов на матч ФК «Енисей». От действий мошенника пострадал 24-летний болельщик, сообщили в ГУ МВД по краю.

«Потерпевший купил у ранее незнакомого мужчины, которого нашел в интернете, четыре билета на футбольный матч за пять тысяч рублей, но не смог попасть на игру, так как билеты оказались поддельными», — говорится в сообщении.

Мошенник успел потратить полученные за билеты деньги на свои нужды. Правоохранители быстро установили личность афериста. Им оказался ранее судимый 20-летний красноярец. Он изготовил несколько билетов на футбольный матч, сделав копии оригинальных.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Суд вынес обвинительный приговор, который красноярец будет отбывать условно.

Напомним, это не первый случай обмана с билетами на крупные соревнования в краевом центре. В разгар Универсиады-2019 в интернете появился сайт, где продавались дорогие билеты на соревнования. Успел ли кто-то из спортивных болельщиков купить «фальшивки», неизвестно.