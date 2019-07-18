На правобережье Красноярска эвакуировали многоэтажку из-за снаряда в квартире

В Красноярске накануне вечером из многоэтажки на улице Коломенской, 21 эвакуировали жильцов. В полицию обратились хозяева одной из квартир, которые заявили, что их ребенок нашел на даче снаряд и принес домой. На место направили кинологов и саперов, а жильцов вывели на улицу. Некоторое время многоэтажка была оцеплена, людей в квартиры не пускали, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В пресс-службе краевого МВД сообщили, что, как оказалось, причин для паники не было – в квартире обнаружена отстрелянная гильза, которая не представляла опасности для окружающих.

Несмотря на это, силовики изъяли у школьника находку. После оцепление сняли, жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Напомним, в прошлом году в Сосновоборске жильцов дома эвакуировали из-за муляжа бомбы, который сосед ради шутки оставил в подъезде.