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В «Шушенском бору» предупредили о начале цветения смертельно ядовитого растения

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Красноярск
01:05 17 Июля 2019
цветы, смерть, опасность, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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В национальном парке «Шушенский бор» зацвел дельфиниум или живокость. Растение имеет ярко-синие соцветия и смертельно опасно. Чтобы яд попал в организм, не обязательно пробовать цветы на вкус - если сорвать живокость, опасный сок может отравить человека через кожу. В период цветения отмечается максимальная концентрация ядов, предупредили в пресс-службе национального парка.

Сок живокости угнетает нервную и сердечно-сосудистую системы, поражает желудочно-кишечный тракт. В больших дозах алкалоиды смертельно опасны для человека, в малых количествах вызывают рвоту и судороги.

Отметим, что в «Шушенскому бору» произрастают два вида живокости - полевая и высокая. Оба растения ядовиты. Посетителей призывают не срывать цветы в особо охраняемой территории, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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