В Минусинске инженер получил срок за обрушившийся три года назад мост

В Минусинске главного инженера МКУ «УКС+» осудили за обрушение моста. За «халатность» обвиняемого приговорили к условному сроку, рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, мост, соединяющий ул. Тимирязева и Кызыльскую в Минусинске, рухнул в марте 2016 года во время проведения капитального ремонта. Подрядчик допустил перегрузку конструкции: на мосту одновременно работали крановая установка и КамАЗ. В результате обрушения пострадали шесть человек. Ущерб оценили в 100 млн рублей.

Прокуратура провела проверку и выявила причастных к обрушению. В ведомстве пришли к выводу, что именно главный инженер подрядной организации «не принял достаточных мер к надлежащему контролю за качеством и ходом выполняемых работ».

«Подсудимый свою вину не признал, пояснив, что был не компетентен, работая на своей должности, а также ссылался на вину других должностных лиц, осуществляющих контроль за ремонтными работами», — говорится в сообщении.

Отметим, что реконструкция рухнувшего моста через Енисей обошлась в 33 млн рублей.

Фото: sreda24.ru