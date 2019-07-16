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В Минусинске инженер получил срок за обрушившийся три года назад мост

Главная Происшествия
Красноярск
16:55 16 Июля 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Минусинске главного инженера МКУ «УКС+» осудили за обрушение моста. За «халатность» обвиняемого приговорили к условному сроку, рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры. 

Напомним, мост, соединяющий ул. Тимирязева и Кызыльскую в Минусинске, рухнул в марте 2016 года во время проведения капитального ремонта. Подрядчик допустил перегрузку конструкции: на мосту одновременно работали крановая установка и КамАЗ. В результате обрушения пострадали шесть человек. Ущерб оценили в 100 млн рублей. 

Прокуратура провела проверку и выявила причастных к обрушению. В ведомстве пришли к выводу, что именно главный инженер подрядной организации «не принял достаточных мер к надлежащему контролю за качеством и ходом выполняемых работ». 

«Подсудимый свою вину не признал, пояснив, что был не компетентен, работая на своей должности, а также ссылался на вину других должностных лиц, осуществляющих контроль за ремонтными работами», — говорится в сообщении. 

Отметим, что реконструкция рухнувшего моста через Енисей обошлась в 33 млн рублей.

Фото: sreda24.ru

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