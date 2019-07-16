Из-за пожара в общежитии красноярского вуза эвакуировали 150 человек

В Октябрьском районе Красноярска загорелось общежитие аграрного вуза по ул. Чернышева, 7. Инцидент произошел сегодня, 16 июля, в 5:50 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Пожарные расчеты прибыли на место ЧП в течение трех минут. Они начали ликвидировать возгорание на восьмом этаже общежития.

«На тушение пожара от МЧС России привлекалось 28 человек и 11 единиц техники. В 05:51 пожар был локализован, а в 05:53 полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. 152 человека самостоятельно покинули здание. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства.