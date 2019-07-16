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В Минусинске инспектор ГИБДД оштрафован на 1,6 млн рублей за продажу «красивого» госномера

Главная Происшествия
Красноярск
10:29 16 Июля 2019
коррупция, гибдд, госавтоинспекция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Минусинский городской суд приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к штрафу за продажу «красивого» госномера. По данным краевой прокуратуры, житель Минусинска хотел переоформить номер «700», который был ранее установлен на автомобиле его умершего родственника. Инспектор в этом праве отказал и принял регистрационный знак на утилизацию.

Через некоторое время житель маленького городка увидел свой номер на дорогом внедорожнике и обратился с заявлением в полицию. Следователи установили, что инспектор продал «красивый» номер за 40 тысяч рублей.

«Сам бывший инспектор вину в совершенном преступлении не признал, заявив о своей непричастности к продаже государственного номера», - сообщили в прокуратуре.

Однако суд признал бывшего дорожного полицейского виновным и расценил полученные им деньги как взятку. Ему назначено условное наказание и штраф в 1,6 млн рублей. Приговор вступил в силу.

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