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Красноярцы пожаловались на «беспредел» во время сплавов по Мане

Главная Происшествия
Красноярск
16:00 15 Июля 2019
туристы, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Туристы пожаловались на «беспредел» компаний, отдыхающих на Мане. Шутка молодых людей едва не стоила жизни семейной паре. Инцидент произошел 14 июля. О ЧП рассказала в социальных сетях красноярка Алена Сажина. 

Девушка вместе с супругом сплавлялась по реке на лодке. В это время по Мане двигался плот «без опознавательных знаков», на котором отдыхала большая компания из 15-20 человек. 

«Плот не подавал никаких сигналов и начал нас «таранить», в прямом смысле этого слова. Мы отплывали, но он специально двигался на нас. Люди смеялись и кричали: «Идем на таран». Это все происходило на глубине. Обойти нас плот мог и справа, и слева, но им было смешно. В результате они протаранили лодку, оставив нас на глубине в семи часах от Манского плеса», — написала красноярка. 

Семейной паре помогли другие туристы. Уже на берегу супругам удалось сфотографировать нарушителей. Теперь красноярцы ищут свидетелей случившегося. 

Корреспондент Sibnovosti.ru связался с пострадавшей Аленой Сажиной. По словам девушки, она находится в полицейском участке и пишет заявление. 

В комментариях к посту другие красноярцы отметили, что большие компании на Мане часто нарушают покой туристов-одиночек. 

Фото: vk.com/revizorro_krsk

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