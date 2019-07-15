Красноярцы пожаловались на «беспредел» во время сплавов по Мане

Туристы пожаловались на «беспредел» компаний, отдыхающих на Мане. Шутка молодых людей едва не стоила жизни семейной паре. Инцидент произошел 14 июля. О ЧП рассказала в социальных сетях красноярка Алена Сажина.

Девушка вместе с супругом сплавлялась по реке на лодке. В это время по Мане двигался плот «без опознавательных знаков», на котором отдыхала большая компания из 15-20 человек.

«Плот не подавал никаких сигналов и начал нас «таранить», в прямом смысле этого слова. Мы отплывали, но он специально двигался на нас. Люди смеялись и кричали: «Идем на таран». Это все происходило на глубине. Обойти нас плот мог и справа, и слева, но им было смешно. В результате они протаранили лодку, оставив нас на глубине в семи часах от Манского плеса», — написала красноярка.

Семейной паре помогли другие туристы. Уже на берегу супругам удалось сфотографировать нарушителей. Теперь красноярцы ищут свидетелей случившегося.

Корреспондент Sibnovosti.ru связался с пострадавшей Аленой Сажиной. По словам девушки, она находится в полицейском участке и пишет заявление.

В комментариях к посту другие красноярцы отметили, что большие компании на Мане часто нарушают покой туристов-одиночек.

Фото: vk.com/revizorro_krsk