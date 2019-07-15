За лжетерроризм можно получить до 10 лет лишения свободы

Красноярцев призвали сообщать о закладках наркотиков. «Увидел подозрительного человека? Он что-то прячет в укромное место? Возможно, это преступление! Не проходи мимо, сообщи в полицию! Спаси чью-то жизнь», - говорится в видеоролике.
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