За лжетерроризм можно получить до 10 лет лишения свободы

Красноярцев призвали сообщать о закладках наркотиков. «Увидел подозрительного человека? Он что-то прячет в укромное место? Возможно, это преступление! Не проходи мимо, сообщи в полицию! Спаси чью-то жизнь», - говорится в видеоролике.