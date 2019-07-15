В Красноярском крае горит 270 тысяч га леса

В Красноярском крае стремительно увеличивается площадь лесных пожаров. По последним данным Министерства лесного хозяйства, в регионе зафиксировано 80 очагов — тайга горит на площади 270 тысяч га. Неделю назад правительство отчитывалось о 155 горящих га леса.

Большая часть пожаров действует в труднодоступных территориях Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов, сообщает корреспондента Sibnovosti.ru. Ситуацию осложняет сухая, жаркая и ветреная погода, которая установилась на севере края.

За неделю пожарные ликвидировали 40 лесных пожаров на площади более 44 тысяч га.

«В Красноярском крае принимаются беспрецедентные меры для ликвидации лесных пожаров. В рамках межрегионального и внутрибазового маневрирования привлечены специалисты краевого Лесопожарного центра, федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов, активную помощь оказывают арендаторы лесных участков. Специалисты региональной диспетчерской службы лесного хозяйства в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию. Основная причина возгораний – сухие грозы», — отметил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Добавим, что в Красноярском крае в связи с пожарами в тайге действует режим ЧС. Доступ населения в леса ограничен.