15 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае горит 270 тысяч га леса

Главная Происшествия
Красноярск
10:25 15 Июля 2019
лес, красноярск, происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае стремительно увеличивается площадь лесных пожаров. По последним данным Министерства лесного хозяйства, в регионе зафиксировано 80 очагов — тайга горит на площади 270 тысяч га. Неделю назад правительство отчитывалось о 155 горящих га леса.

Большая часть пожаров действует в труднодоступных территориях Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов, сообщает корреспондента Sibnovosti.ru. Ситуацию осложняет сухая, жаркая и ветреная погода, которая установилась на севере края. 

За неделю пожарные ликвидировали 40 лесных пожаров на площади более 44 тысяч га.

«В Красноярском крае принимаются беспрецедентные меры для ликвидации лесных пожаров. В рамках межрегионального и внутрибазового маневрирования привлечены специалисты краевого Лесопожарного центра, федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов, активную помощь оказывают арендаторы лесных участков. Специалисты региональной диспетчерской службы лесного хозяйства в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию. Основная причина возгораний – сухие грозы», — отметил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Добавим, что в Красноярском крае в связи с пожарами в тайге действует режим ЧС. Доступ населения в леса ограничен. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Контрабандисты вывезли из Красноярского края древесины на 37 млн рублей

Контрабандисты вывезли из Красноярского края древесины на 37 млн рублей

13 Июля 2019 г.
Обвиняемому грозит семь лет
Новости Красноярска: В Красноярском крае двух врачей осудили за смерть ребенка от пневмонии

В Красноярском крае двух врачей осудили за смерть ребенка от пневмонии

12 Июля 2019 г.
Инцидент произошел в Богучанском районе
Новости Красноярска: Проректора СФУ Павла Вчерашнего отпустили в зале суда

Проректора СФУ Павла Вчерашнего отпустили в зале суда

12 Июля 2019 г.
Он находится под подпиской о невыезде
Новости Красноярска: В Красноярске внук задушил престарелую бабушку из жалости к ней

В Красноярске внук задушил престарелую бабушку из жалости к ней

12 Июля 2019 г.
Парню грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение
Новости Красноярска: Красноярцев призвали сообщать о закладках наркотиков

Красноярцев призвали сообщать о закладках наркотиков

11 Июля 2019 г.
Красноярцев призвали сообщать о закладках наркотиков.  «Увидел подозрительного человека? Он что-то прячет в укромное место? Возможно, это преступление! Не проходи мимо, сообщи в полицию! Спаси чью-то жизнь», - говорится в видеоролике.   
Новости Красноярска: В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии заключенного

В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии заключенного

11 Июля 2019 г.
Он находился в 530 км от колонии
Новости компаний
12/07
Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

10 Июля 2019 г.
Ущерб от преступлений составил 45 млн рублей
Новости Красноярска: Подъезд к Манскому плесу перекрыли бетонными блоками

Подъезд к Манскому плесу перекрыли бетонными блоками

10 Июля 2019 г.
Туристы оказались заблокированными на берегу реки
Новости Красноярска: Поезда красноярского метрополитена поедут без машинистов

Поезда красноярского метрополитена поедут без машинистов

11 Июля 2019 г.
Впервые в России в подземке хотят ввести беспилотное управление
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356