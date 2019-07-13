Контрабандисты вывезли из Красноярского края древесины на 37 млн рублей. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

По данным следователей, «с марта по май 2017 года руководитель одного из краевых предприятий, работающих в сфере лесопромышленного комплекса, совершил незаконный экспорт пиломатериалов». Всего было продано около 10 тысяч кубических метров сосны. Таможенная стоимость нелегально вывезенного товара составила свыше 37 миллионов рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении директора компании. Ему грозит до семи лет лишения свободы. В данный момент он отпущен под залог.

Руководство этой же компании подозревается еще в ряде преступлений: «в хищениях денежных средств в особо крупном размере путем обмана посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, хищениях путем обмана денежных средств у граждан КНР под видом гражданско-правовых сделок». Здесь ущерб оценили в 300 млн рублей.