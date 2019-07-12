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В Красноярском крае двух врачей осудили за смерть ребенка от пневмонии

Главная Происшествия
Красноярск
15:26 12 Июля 2019
происшествия, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Богучанском районе Красноярского края двух врачей-педиатров осудили за гибель 1,5-годовалого ребенка от левосторонней пневмонии. Мальчика неправильно лечили, сообщили в следственном комитете по региону. 

Несовершеннолетний находился на амбулаторном лечении в поселке Таежный в феврале 2018 года. Ему поставили диагноз «острая респираторная вирусная инфекция». Участковый врач оказала мальчику ненадлежащую медицинскую помощь. 

Через несколько дней состояние ребенка ухудшилось, он поступил в КГБУЗ «Богучанская РБ» с диагнозом левосторонняя пневмония, его осмотрел врач-педиатр. 

«После госпитализации в медицинское учреждение в этот же день ребенку какая-либо медицинская помощь врачом-педиатром не оказывалась, а после 23 часов состояние ребенка сильно ухудшилось. В ходе проведения реанимационных мероприятий, положительных результатов получено не было. На следующий день малыш скончался. Смерть ребенка наступила от внебольничной левосторонней пневмонии», — говорится в сообщении. 

Следователи провели несколько судебно-медицинских экспертиз. Вина врачей доказана. Педиатра Таежнинской участковой больницы приговорили к 1,5 годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года. 

 

Второму врачу назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. 

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