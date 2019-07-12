Проректора СФУ Павла Вчерашнего отпустили в зале суда

11 июля красноярский суд изменил меру пресечения проректору СФУ по экономике и развитию Павлу Вчерашнему — его отпустили под подписку о невыезде. Об этом в социальных сетях заявила директор общественного центра СФУ Жанна Лещенко.

«Проректор СФУ Павел Вчерашний освобожден из под стражи в зале суда, суд отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и отказался избирать ему меру пресечения», — написала она.

Напомним, Вчерашнего задержали 10 июля в своем кабинете. Официальных комментариев по этому поводу правоохранительные органы пока не дают. По данным СМИ, его подозревают в должностном преступлении. Проректор вуза уже попадал под следствие в 2017 году. Тогда он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениями полномочиями. Его подозревали в необоснованном обогащении при выдаче гранта. Во время расследования Вчерашнего сняли с поста, но позднее восстановили. В прошлом году уголовное дело прекратили.