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В Красноярске внук задушил престарелую бабушку из жалости к ней

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Красноярск
09:24 12 Июля 2019
убийство, суд, красноярск, эвтаназия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Обвиняемый в убийстве собственной престарелой прабабушки красноярец назвал мотивом своего преступления жалость. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что 20-летний парень задушил 91-летнюю родственницу, за которой требовался постоянный уход. Пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться.

«Мотивом преступления, по версии правнука, было желание прекратить мучения престарелой женщины и облегчить жизнь родственников, которым не нужно будет ухаживать за ней», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе надзорного ведомства.

Несмотря на его «благие намерения», красноярца будут судить за убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Уголовное дело рассмотрит Красноярский краевой суд.

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