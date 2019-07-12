В Красноярске внук задушил престарелую бабушку из жалости к ней

Обвиняемый в убийстве собственной престарелой прабабушки красноярец назвал мотивом своего преступления жалость. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что 20-летний парень задушил 91-летнюю родственницу, за которой требовался постоянный уход. Пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться.

«Мотивом преступления, по версии правнука, было желание прекратить мучения престарелой женщины и облегчить жизнь родственников, которым не нужно будет ухаживать за ней», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе надзорного ведомства.

Несмотря на его «благие намерения», красноярца будут судить за убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Уголовное дело рассмотрит Красноярский краевой суд.