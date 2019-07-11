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В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии заключенного

Главная Происшествия
Красноярск
14:07 11 Июля 2019
происшествия, красноярск, заключенный
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Розыскная группа ГУФСИН по Красноярскому краю задержала рецидивиста, сбежавшего из колонии-поселения №48 Нижнеингашского района. Мужчина пропал около недели назад, поймать нарушителя удалось в селе Огур под Балахтой, расположенном в 530 км от места заключения. Он прятался в одном из жилых домов. 

«В настоящее время нарушитель режима содержания доставлен в одно из учреждений ГУФСИН. По факту самовольного оставления мужчиной колонии материалы переданы в органы полиции для принятия процессуального решения в порядке статей 144, 145 УПК РФ», — рассказали в ГУФСИН. 

В ведомстве пояснили, что в колониях такого типа осужденные содержатся без охраны, но под надзором. 

«В часы от подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования», — пояснили в учреждении. 

Напомним, сбежавший заключенный был осужден за «кражу» и приговорен к 3,5 годам колонии. До этого мужчину неоднократно судили по похожим статьям. 

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