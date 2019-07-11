В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии заключенного

Розыскная группа ГУФСИН по Красноярскому краю задержала рецидивиста, сбежавшего из колонии-поселения №48 Нижнеингашского района. Мужчина пропал около недели назад, поймать нарушителя удалось в селе Огур под Балахтой, расположенном в 530 км от места заключения. Он прятался в одном из жилых домов.

«В настоящее время нарушитель режима содержания доставлен в одно из учреждений ГУФСИН. По факту самовольного оставления мужчиной колонии материалы переданы в органы полиции для принятия процессуального решения в порядке статей 144, 145 УПК РФ», — рассказали в ГУФСИН.

В ведомстве пояснили, что в колониях такого типа осужденные содержатся без охраны, но под надзором.

«В часы от подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования», — пояснили в учреждении.

Напомним, сбежавший заключенный был осужден за «кражу» и приговорен к 3,5 годам колонии. До этого мужчину неоднократно судили по похожим статьям.