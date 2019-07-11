11 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

СМИ: В Красноярске задержан проректор СФУ Павел Вчерашний

Главная Происшествия
Красноярск
09:26 11 Июля 2019
сфу, коррупция, ректор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

По сообщениям СМИ, в Красноярске задержан проректор СФУ Павел Вчерашний. Его подозревают в коррупции – силовики надели на него наручники в собственном кабинете. Официальных комментариев по поводу задержания проректора в Следственном комитете по Красноярскому краю пока не предоставляют.

Отметим, что 2016 году Вчерашний попал под уголовное преследование по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Он якобы дал указание своему подчиненному включить одного из студентов в список получателей гранта.

В вузе тогда заступились за Вчерашнего, заявив, что за годы работы «он зарекомендовал себя как профессионал высокой квалификации, порядочный и ответственный человек». Тем не менее фигуранта уголовного дела на время отстранили от должности. Он вернулся на работу в вуз после того, как следователи закрыли дело – в конце 2018 года. С конца декабря прошлого года Павел Вчерашний является первым проректором университета по экономике и развитию.

Добавим, в марте появилась информация, что Вчерашний может возглавить СФУ вместо и.о. ректора Владимира Колмакова. Однако этого не случилось. По информации Sibnovosti.ru, у претендента на место ректора не оказалось нужной ученой степени. В 2017 году кандидатом на должность ректора СФУ Вчерашнего называл тогда еще спикер Законодательного собрания, а ныне губернатор Красноярского края Александр Усс.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На экстрадицию экс-главы «Реставрации» Николая Коваленко потребуется четыре месяца

На экстрадицию экс-главы «Реставрации» Николая Коваленко потребуется четыре месяца

11 Июля 2019 г.
Механизм уже запущен
Новости Красноярска: Краевой минздрав призвал беременных воздержаться от покупки арбузов

Краевой минздрав призвал беременных воздержаться от покупки арбузов

11 Июля 2019 г.
В БСМП наплыв пациенток с отравлениями
Новости Красноярска: Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

10 Июля 2019 г.
Ущерб от преступлений составил 45 млн рублей
Новости Красноярска: Руководство школы в Красноярске наказали за ожоги глаз у юных гимнасток

Руководство школы в Красноярске наказали за ожоги глаз у юных гимнасток

10 Июля 2019 г.
Дети занимались при включенных бактерицидных лампах
Новости Красноярска: В Красноярске директора турфирмы приговорили к тюремному сроку

В Красноярске директора турфирмы приговорили к тюремному сроку

10 Июля 2019 г.
Она обманула полсотни клиентов
Новости Красноярска: В Лесосибирске товарный поезд протаранил фуру с лесом

В Лесосибирске товарный поезд протаранил фуру с лесом

9 Июля 2019 г.
Виноват водитель КамАЗа
Новости компаний
05/07
Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль
04/07
Представлена программа празднования 400-летия Енисейска
04/07
База отдыха СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Комета» ждет вас: цены ниже среднего
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Красноярский край обрушился ливень с градом

На Красноярский край обрушился ливень с градом

10 Июля 2019 г.
Погода испортилась резко
Новости Красноярска: Эксперты назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами

Эксперты назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами

10 Июля 2019 г.
Доля жилья с высокими ценами на рынке растет большими темпами
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

8 Июля 2019 г.
Как избежать столкновения с хищником
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356