По сообщениям СМИ, в Красноярске задержан проректор СФУ Павел Вчерашний. Его подозревают в коррупции – силовики надели на него наручники в собственном кабинете. Официальных комментариев по поводу задержания проректора в Следственном комитете по Красноярскому краю пока не предоставляют.

Отметим, что 2016 году Вчерашний попал под уголовное преследование по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Он якобы дал указание своему подчиненному включить одного из студентов в список получателей гранта.

В вузе тогда заступились за Вчерашнего, заявив, что за годы работы «он зарекомендовал себя как профессионал высокой квалификации, порядочный и ответственный человек». Тем не менее фигуранта уголовного дела на время отстранили от должности. Он вернулся на работу в вуз после того, как следователи закрыли дело – в конце 2018 года. С конца декабря прошлого года Павел Вчерашний является первым проректором университета по экономике и развитию.

Добавим, в марте появилась информация, что Вчерашний может возглавить СФУ вместо и.о. ректора Владимира Колмакова. Однако этого не случилось. По информации Sibnovosti.ru, у претендента на место ректора не оказалось нужной ученой степени. В 2017 году кандидатом на должность ректора СФУ Вчерашнего называл тогда еще спикер Законодательного собрания, а ныне губернатор Красноярского края Александр Усс.