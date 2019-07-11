На экстрадицию экс-главы «Реставрации» Николая Коваленко потребуется четыре месяца

Экстрадиция экс-руководителя строительной фирмы «Реставрация» Николая Коваленко в Россию займет около четырех месяцев. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом в Италии, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Для нас этот фигурант имеет особый статус. С нашей стороны все необходимые действия через судебные инстанции приняты. На сегодняшний день, в соответствии с законодательством РФ, запущен механизм его законной экстрадиции. Процедура непростая, требует соответствующего времени. Однозначно, мы в течение трех-четырех месяцев ожидаем решения - экстрадицию на территорию Российский Федерации», –заявил Александр Речицкий.

По версии следствия, Коваленко обманул почти 1,5 тысячи дольщиков, которые инвестировали в строительство домов более 2,5 млрд рублей. Строительная компания не смогла выйти из трудного финансового положения. Суд признал фирму банкротом. В отношении ее бывшего руководителя возбуждены уголовные дела за мошенничество.