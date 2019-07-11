Краевой минздрав призвал беременных воздержаться от покупки арбузов

Краевой минздрав призвал беременных женщин воздержаться от употребления в пищу ранних арбузов и дынь. В ведомстве сообщили, что в БСМП наплыв пациенток с признаками пищевой токсикоинфекции. Все они отравились арбузами, которые массово стали появляться на полках красноярских магазинов. При этом медики отмечают, что отравление нитратами может привести к необратимым последствиям – вплоть до выкидыша и смерти плода.

«Опасность этих ягод и фруктов обусловлена использованием специальных удобрений для их ускоренного созревания. Даже однократное употребление арбуза или дыни с повышенным содержанием нитратов может привести к отравлению. Особенно опасно отравление нитратами для беременных и может привести к выкидышу, преждевременным родам, внутриутробной гибели плода и т.д.», - предупредили в ведомстве.

Покупать арбузы и дыни в минздраве советуют в конце августа-начале сентября. Тогда они принесут организму беременной женщины только пользу. Однако стоит проконсультироваться с врачом, сколько арбуза можно съедать в день с учетом общего состояния и срока беременности, передает корреспондент Sibnovosti.ru.