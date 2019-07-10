Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали о преступлениях, связанных с нецелевыми тратами бюджетных средств на подготовку и проведение зимней Универсиады-2019. По словам главы ведомства Александра Речицкого, полиция выявила более 10 преступлений, а общий ущерб от действий недобросовестных фирм составил около 45 млн рублей.

Какие именно компании фигурируют в уголовных делах, главный полицейский края не сообщил. Все преступления связаны с благоустройством городских объектов и созданием инфраструктуры студенческих игр.

На этом проверка правоохранительных органов не заканчивается. Полицейские разбирают еще более 20 эпизодов, связанных с хищением бюджетных средств. Если вина подрядчиков будет доказана, то ущерб может увеличиться в несколько раз — до 350 млн рублей.

«Уже назначены экспертизы, которые представляют долгосрочную программу. Это непростые финансовые, технические, строительные экспертизы, — цитируют СМИ Речицкого.

Отметим, что проверки после проведения Универсиады проводят несколько компетентных органов, в том числе Счетная палата России.

Напомним, всемирные игры в Красноярске проходили со 2 по 12 марта. На Универсиаду было потрачено более 80 млрд рублей.