10 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

Главная Происшествия
Красноярск
17:11 10 Июля 2019
общество, красноярск, универсиада, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали о преступлениях, связанных с нецелевыми тратами бюджетных средств на подготовку и проведение зимней Универсиады-2019. По словам главы ведомства Александра Речицкого, полиция выявила более 10 преступлений, а общий ущерб от действий недобросовестных фирм составил около 45 млн рублей. 

Какие именно компании фигурируют в уголовных делах, главный полицейский края не сообщил. Все преступления связаны с благоустройством городских объектов и созданием инфраструктуры студенческих игр. 

На этом проверка правоохранительных органов не заканчивается. Полицейские разбирают еще более 20 эпизодов, связанных с хищением бюджетных средств. Если вина подрядчиков будет доказана, то ущерб может увеличиться в несколько раз — до 350 млн рублей. 

«Уже назначены экспертизы, которые представляют долгосрочную программу. Это непростые финансовые, технические, строительные экспертизы, — цитируют СМИ Речицкого. 

Отметим, что проверки после проведения Универсиады проводят несколько компетентных органов, в том числе Счетная палата России. 

Напомним, всемирные игры в Красноярске проходили со 2 по 12 марта. На Универсиаду было потрачено более 80 млрд рублей.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Руководство школы в Красноярске наказали за ожоги глаз у юных гимнасток

Руководство школы в Красноярске наказали за ожоги глаз у юных гимнасток

10 Июля 2019 г.
Дети занимались при включенных бактерицидных лампах
Новости Красноярска: В Красноярске директора турфирмы приговорили к тюремному сроку

В Красноярске директора турфирмы приговорили к тюремному сроку

10 Июля 2019 г.
Она обманула полсотни клиентов
Новости Красноярска: В Лесосибирске товарный поезд протаранил фуру с лесом

В Лесосибирске товарный поезд протаранил фуру с лесом

9 Июля 2019 г.
Виноват водитель КамАЗа
Новости Красноярска: Заповедник на севере края закрыли для туристов из-за лесных пожаров

Заповедник на севере края закрыли для туристов из-за лесных пожаров

9 Июля 2019 г.
В лесах объявлен третий класс пожарной опасности
Новости Красноярска: Девять пассажиров рейсового автобуса получили травмы в ДТП под Назарово

Девять пассажиров рейсового автобуса получили травмы в ДТП под Назарово

9 Июля 2019 г.
Пострадавшие получат полную компенсацию по страховке автоперевозчика
Новости Красноярска: Росздравнадзор проверит красноярскую больницу после смерти пациента от укуса клеща

Росздравнадзор проверит красноярскую больницу после смерти пациента от укуса клеща

9 Июля 2019 г.
По словам родственников, в больнице не было лекарств
Новости компаний
05/07
Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль
04/07
Представлена программа празднования 400-летия Енисейска
04/07
База отдыха СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Комета» ждет вас: цены ниже среднего
03/07
Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск
02/07
Прайс ООО "Сибирское агентство новостей"
02/07
Прайс Дорожное радио - Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы задолжали 150 млн рублей за вывоз мусора

Красноярцы задолжали 150 млн рублей за вывоз мусора

9 Июля 2019 г.
Депутаты отчитались о действии «мусорной реформы»
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

8 Июля 2019 г.
Как избежать столкновения с хищником
Новости Красноярска: Подъезд к Манскому плесу перекрыли бетонными блоками

Подъезд к Манскому плесу перекрыли бетонными блоками

10 Июля 2019 г.
Туристы оказались заблокированными на берегу реки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356