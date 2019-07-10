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Руководство школы в Красноярске наказали за ожоги глаз у юных гимнасток

Главная Происшествия
Красноярск
14:54 10 Июля 2019
происшествия, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевая прокуратура завершила проверку инцидента, при котором пострадали шесть юных спортсменов. Во время занятий по художественной гимнастике дети получили ожоги глаз — в зале средней школы № 45 по ошибке были включены бактерицидные лампы, сообщили в ведомстве. 

«Установлено, во время занятий спортом малолетние гимнастки подверглись фототоксическому воздействию на роговицу глаз вследствие излучения бактерицидных ламп. По результатам обследования в Красноярской краевой офтальмологической клинической больнице им. Макарова им был выставлен диагноз электроофтальмия органов зрения, назначено лечение», — говорится в сообщении. 

Выяснилось, что дети 5-8 лет занимались в помещении зала дзюдо. В нем не были соблюдены правила безопасности «при использовании ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха». При включении ламп не было сигнала предупреждения, а также отсутствовал график кварцевания. За лампами никто не следил.  

В результате прокуроры вынесли предупреждение директору школы, а выговор получил заместитель директора учреждения по административно-хозяйственной работе. 

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