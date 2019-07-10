Руководство школы в Красноярске наказали за ожоги глаз у юных гимнасток

Краевая прокуратура завершила проверку инцидента, при котором пострадали шесть юных спортсменов. Во время занятий по художественной гимнастике дети получили ожоги глаз — в зале средней школы № 45 по ошибке были включены бактерицидные лампы, сообщили в ведомстве.

«Установлено, во время занятий спортом малолетние гимнастки подверглись фототоксическому воздействию на роговицу глаз вследствие излучения бактерицидных ламп. По результатам обследования в Красноярской краевой офтальмологической клинической больнице им. Макарова им был выставлен диагноз электроофтальмия органов зрения, назначено лечение», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что дети 5-8 лет занимались в помещении зала дзюдо. В нем не были соблюдены правила безопасности «при использовании ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха». При включении ламп не было сигнала предупреждения, а также отсутствовал график кварцевания. За лампами никто не следил.

В результате прокуроры вынесли предупреждение директору школы, а выговор получил заместитель директора учреждения по административно-хозяйственной работе.