В Красноярске директора турфирмы приговорили к тюремному сроку

В Красноярске осудили директора турфирмы. Женщина обманула 58 клиентов на сумму более 4 млн рублей. О этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

По данным ведомства, руководительница, которая знала об истекших сроках агентских договоров с туроператорами, получила от клиентов деньги за путевки в Таиланд, Китай, Турцию и Доминикану. Завладев крупной суммой, она уехала в Индонезию. На женщину завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ее объявили в международный розыск, после чего задержали и доставили в Красноярск.