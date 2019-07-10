В Красноярске директора турфирмы приговорили к тюремному сроку

В Красноярске осудили директора турфирмы. Женщина обманула 58 клиентов на сумму более 4 млн рублей. О этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
По данным ведомства, руководительница, которая знала об истекших сроках агентских договоров с туроператорами, получила от клиентов деньги за путевки в Таиланд, Китай, Турцию и Доминикану. Завладев крупной суммой, она уехала в Индонезию. На женщину завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ее объявили в международный розыск, после чего задержали и доставили в Красноярск.
«На основании материалов уголовного дела Советский районный суд Красноярска признал обвиняемую виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденная должна возместить причиненный гражданам ущерб», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.