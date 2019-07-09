В Лесосибирске товарный поезд протаранил фуру с лесом

В Лесосибирске товарный поезд протаранил КамАЗ с бревнами. Авария на ЖД путях произошла сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель фуры с лесом. Грузовиком управлял 22-летний молодой человек.

«Водитель автомобиля КамАЗ проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено», не убедился в безопасности и выехал перед приближающимся поездом на нерегулируемый железнодорожный переезд. В результате ДТП никто не пострадал. На водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов», — рассказали в ведомстве.

В результате ЧП один из вагонов сошел с рельсов.

«Железнодорожный переезд находится на подъездных путях необщего пользования промышленного предприятия. На работу Красноярской железной дороги происшествие не влияет», — пояснили в пресс-службе КрасЖД.

Добавим, что водителю фуры грозит штраф или лишение прав на срок от трех месяцев до года.