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В Лесосибирске товарный поезд протаранил фуру с лесом

Главная Происшествия
Красноярск
15:58 9 Июля 2019
происшествия, красноярск, жд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Лесосибирске товарный поезд протаранил КамАЗ с бревнами. Авария на ЖД путях произошла сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель фуры с лесом. Грузовиком управлял 22-летний молодой человек. 

«Водитель автомобиля КамАЗ проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено», не убедился в безопасности и выехал перед приближающимся поездом на нерегулируемый железнодорожный переезд. В результате ДТП никто не пострадал. На водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов», — рассказали в ведомстве. 

В результате ЧП один из вагонов сошел с рельсов. 

«Железнодорожный переезд находится на подъездных путях необщего пользования промышленного предприятия. На работу Красноярской железной дороги происшествие не влияет», — пояснили в пресс-службе КрасЖД. 

Добавим, что водителю фуры грозит штраф или лишение прав на срок от трех месяцев до года. 

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