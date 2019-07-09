Заповедник на севере края закрыли для туристов из-за лесных пожаров

Заповедник «Тунгусский» на севере Красноярского края закрыли для туристов из-за бушующих пожаров. В лесах объявлен третий класс пожарной опасности. Соответствующий приказ опубликован на сайте природного заказника.

«Территория лесничества заповедника «Тунгусский» закрыта для посещения туристическими группами, местным населением и сторонними организациями до устойчивого понижения класса пожарной опасности», — говорится документе, подписанном директором заказника.

Отдел охраны заповедника усилит контроль на границах, а также увеличит количество патрульных мероприятий.

Пожары на севере Красноярского края происходят из-за гроз и отсутствия осадков. Каждый год на территориях горят тысячи га леса. Это лето не стало исключением. В настоящее время в регионе действует режим ЧС. По последним данным Лесопожарного центра, в крае бушуют пожары на площади более 289 тысяч га, большинство очагов расположены в труднодоступных районах.

Фото: заповедник «Тунгусский»