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Заповедник на севере края закрыли для туристов из-за лесных пожаров

Главная Происшествия
Красноярск
11:55 9 Июля 2019
происшествия, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Заповедник «Тунгусский» на севере Красноярского края закрыли для туристов из-за бушующих пожаров. В лесах объявлен третий класс пожарной опасности. Соответствующий приказ опубликован на сайте природного заказника. 

«Территория лесничества заповедника «Тунгусский» закрыта для посещения туристическими группами, местным населением и сторонними организациями до устойчивого понижения класса пожарной опасности», — говорится документе, подписанном директором заказника. 

Отдел охраны заповедника усилит контроль на границах, а также увеличит количество патрульных мероприятий.

Пожары на севере Красноярского края происходят из-за гроз и отсутствия осадков. Каждый год на территориях горят тысячи га леса. Это лето не стало исключением. В настоящее время в регионе действует режим ЧС. По последним данным Лесопожарного центра, в крае бушуют пожары на площади более 289 тысяч га, большинство очагов расположены в труднодоступных районах. 

Фото: заповедник «Тунгусский» 

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