Девять пассажиров рейсового автобуса получили травмы в ДТП под Назарово

В Назаровском районе Красноярского края рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом. Авария произошла вечером 8 июля. В результате ДТП пострадали девять человек — пассажиры автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Так, на 45 км трассы «Ачинск – Ужур - Троицкое» в районе деревни Сохновка автобус пытался совершить обгон грузового автомобиля. В этот момент КамАЗ начал поворачивать налево. В результате транспортные средства столкнулись. Девять пассажиров получили травмы.

«В отношении водителя автобуса составлены административные материалы за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, а также за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Предусмотрена ответственность до 2,5 лет лишения права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие получат полную компенсацию по страховке перевозчика. Другие обстоятельства аварии сейчас выясняются.