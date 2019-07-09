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Девять пассажиров рейсового автобуса получили травмы в ДТП под Назарово

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Красноярск
11:22 9 Июля 2019
происшествия, красноярск, дтп
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Назаровском районе Красноярского края рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом. Авария произошла вечером 8 июля. В результате ДТП пострадали девять человек — пассажиры автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. 

Так, на 45 км трассы «Ачинск – Ужур - Троицкое» в районе деревни Сохновка автобус пытался совершить обгон грузового автомобиля. В этот момент КамАЗ начал поворачивать налево. В результате транспортные средства столкнулись. Девять пассажиров получили травмы. 

«В отношении водителя автобуса составлены административные материалы за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, а также за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Предусмотрена ответственность до 2,5 лет лишения права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении. 

Все пострадавшие получат полную компенсацию по страховке перевозчика. Другие обстоятельства аварии сейчас выясняются. 

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