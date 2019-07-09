Росздравнадзор проверит красноярскую больницу после смерти пациента от укуса клеща

Красноярскую больницу, где пациент умер от укуса клеща, проверит Росздравнадзор. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проведет аудит. Основанием стали заявления родственников погибшего - они утверждают, что в медучреждении не было необходимого для лечения препарата – «Рибонуклеаза».

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проведет проверку по факту смерти мужчины в больнице Красноярска. По сообщениям СМИ, пациента не обеспечили своевременно необходимым лекарственным препаратом», - отмечено в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в Красноярске от укуса клеща умерла сотрудница театра имени Пушкина. Она подцепила кровососа на гастролях в Екатеринбурге. Местные врачи диагностировали боррелиоз и прописали план лечения. Пациентка вернулась в Красноярск и чувствовала себя хорошо, однако ее состояние резко ухудшилось – она впала в кому и скончалась.