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Пострадавшим от наводнения в Канске начали перечислять материальную помощь

Главная Происшествия
Красноярск
08:28 9 Июля 2019
паводки, канск, правительство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пострадавшие от паводка в Канске начали получать материальную помощь. Первые единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей перечислены 92 людям. Всего принято 412 заявлений от жителей, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе министерства соцполитики.

Кроме того, пострадавшие от наводнения могут рассчитывать на выплаты до 50 тысяч рублей из резервного фонда бюджета Красноярского края.

«Сотрудники управления социальной защиты населения администрации города Канска принимают заявления от граждан, пострадавших от разлива реки Кан, на оказание адресной материальной помощи и обследуют все домовладения для определения размера выплат. Уже обследовано 137 объектов – около 80 % от общего количества подтопленных жилых домов. Оставшиеся домовладения специалисты соцзащиты планируют обойти в ближайшие 2-3 дня, после того как завершится откачка воды», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для получения выплат необходимо обратиться в управление социальной защиты населения Канска по ул. 40 лет Октября, 60/1. При этом нужна справка из МЧС, подтверждающая, что домовладение находилось в зоне подтопления.

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