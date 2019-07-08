На мосту в Красноярске фура врезалась в иномарку и перевернулась

В Красноярске на Николаевском мосту произошла серьезная авария. Утром 8 июля ГАЗель врезалась в иномарку Toyota. В результате происшествия пострадали два человека, погибших нет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

На кадрах с места ДТП видно, что после столкновения фура перевернулась на бок, а иномарка Toyota Filder сильно пострадала.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля остановился на мосту из-за технической неисправности. Он выставил знак и начал менять колесо. В этот момент в машину на скорости въехала ГАЗель.

«В результате аварии пострадали двое пассажиров иномарки Toyota: 23-летний мужчина и 46-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу», — рассказали очевидцы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Авария не спровоцировала заторы на переправе.