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На мосту в Красноярске фура врезалась в иномарку и перевернулась

Главная Происшествия
Красноярск
13:00 8 Июля 2019
происшествия, красноярск, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на Николаевском мосту произошла серьезная авария. Утром 8 июля ГАЗель врезалась в иномарку Toyota. В результате происшествия пострадали два человека, погибших нет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД. 

На кадрах с места ДТП видно, что после столкновения фура перевернулась на бок, а иномарка Toyota Filder сильно пострадала. 

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля остановился на мосту из-за технической неисправности. Он выставил знак и начал менять колесо. В этот момент в машину на скорости въехала ГАЗель. 

«В результате аварии пострадали двое пассажиров иномарки Toyota: 23-летний мужчина и 46-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу», — рассказали очевидцы. 

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Авария не спровоцировала заторы на переправе. 

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