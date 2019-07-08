Леса в Красноярском крае горят из-за сухих гроз

В Красноярском крае на борьбу с лесными пожарами дополнительно направлено 500 человек. По данным Лесопожарного центра, в регионе горит более 155 тыс. га леса. Большая часть пожаров находится в труднодоступных районах на севере, куда невозможно доставить технику.

Главная причина возгораний — сухие грозы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства Красноярского края.

«Ежедневно в работах по тушению возгораний в лесах задействовано более 1300 человек, 140 единиц техники. В Кежемском, Богучанском и Эвенкийском районах усилена группировка сил, в которую в том числе входят специалисты федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», — сообщили в ведомстве.

В Приангарье работает самолет-зондировщик, который искусственно вызывает осадки. В Богучанском и Кежемском районах в тушении участвуют вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами.

В правительстве заверили, что населенным пунктам огонь не угрожает.