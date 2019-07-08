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Леса в Красноярском крае горят из-за сухих гроз

Главная Происшествия
Красноярск
11:14 8 Июля 2019
происшествия, пожар, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на борьбу с лесными пожарами дополнительно направлено 500 человек. По данным Лесопожарного центра, в регионе горит более 155 тыс. га леса. Большая часть пожаров находится в труднодоступных районах на севере, куда невозможно доставить технику. 

Главная причина возгораний — сухие грозы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства Красноярского края. 

«Ежедневно в работах по тушению возгораний в лесах задействовано более 1300 человек, 140 единиц техники. В Кежемском, Богучанском и Эвенкийском районах усилена группировка сил, в которую в том числе входят специалисты федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», — сообщили в ведомстве. 

В Приангарье работает самолет-зондировщик, который искусственно вызывает осадки. В Богучанском и Кежемском районах в тушении участвуют вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами.

В правительстве заверили, что населенным пунктам огонь не угрожает. 

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